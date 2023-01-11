أعلن أمير توفيق، مدير التعاقدات بالنادي الأهلي ، عن انضمام مروان عطية لاعب الاتحاد السكندري إلى صفوف الأهلي لمدة أربع سنوات ونصف السنة.

وأضاف أن الأهلي تسلم الاستغناء الخاص باللاعب بعد إنهاء كافة الإجراءات المالية والإدارية مع ناديه السابق.

وجاء تقديم اللاعب عبر فيديو على صفحات التواصل الإجتماعي حيث نشرت الصفحة الرسمي للنادي الأهلي على فيس بوك الفيديو بعنوان .. تجاهل الضجيج وغن مع النسور

ليظهر اللاعب وهو يغني أغنية .. أهلاوي أنا والفخر ليا.





وكان محمد مصيلحي رئيس نادي الاتحاد السكندري قد أعلن صفقة مروان عطية حسمت للأهلي بناء على العرض المالي الأكبر ورغبة اللاعب باللعب للقلعة الحمراء.

ويعد مروان عطية هو ثالث صفقات الأهلي الشتوية بعد أن ضم رسميا خالد عبدالفتاح قادما من سموحة على سبيل الإعارة ومحمد الضاوي كريستو قادما من النجم الساحلي التونسي.

ويسعى الأهلي خلال يناير الجاري لضم مهاجم أجنبي وكذلك جناح هجومي تحت السن.





