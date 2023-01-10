مركبة سبيس إكس دراجون تنفصل عن المحطة الفضائية للعودة إلى الأرض

قالت إدارة الطيران والفضاء الأمريكية (ناسا) يوم الاثنين إن مركبة إمداد "سبيس إكس دراجون" انفصلت عن محطة الفضاء الدولية لإعادة أطنان من المواد البحثية إلى الأرض.

وأمضت المركبة الفضائية نحو شهر ملتحمة بالموقع الفضائي المداري قبل أن تنفصل في الساعة 0505 مساء (2205 بتوقيت جرينتش) يوم الاثنين. ومن المقرر أن تهبط الكبسولة يوم غد الأربعاء قبالة ساحل فلوريدا.

وقالت ناسا إن الكبسولة "تعيد أطنانا من المواد البحثية من محطة الفضاء الدولية بما في ذلك سترة إشعاعية فضائية وتجارب نباتية مدارية ، إلى الأرض".

ومن بين العناصر التي ستعود إلى الأرض سترة خاصة مصممة لحماية رواد الفضاء من جرعات عالية من الإشعاع ودراسة حول تأثير تعرض زيت الزيتون البكر الممتاز لبيئة الفضاء .

كانت مهمة الإمداد ، التي انطلقت من الأرض في أواخر نوفمبر، هي السادسة والعشرين التي أطلقتها سبيس إكس بالتعاون مع وكالة ناسا.

ومن بين الإمدادات التي تم نقلها ألواح شمسية ومجموعة متنوعة خاصة من الطماطم لتحسين النظام الغذائي المتاح للطاقم في المهام الطويلة وما يسمى بالمجاهر القمرية. وتم تضمين الآيس كريم في الشحنة كمفاجأة.