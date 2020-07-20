وزير الدفاع الروسي يتعهد بتعزيز قدرات الجيش وسط الحرب الأوكرانية

تعهد وزير الدفاع الروسي، اليوم الثلاثاء، ببناء ترسانة أسلحة أشد قوة وتعزيز تكنولوجيا الطيران لتحسين قدرات تفادي الدفاعات الجوية وتطوير إنتاج الطائرات بدون طيار بعد سلسلة من الهزائم المذلة في ساحة المعركة في أوكرانيا.

ومنذ أرسل بوتين قواته إلى أوكرانيا يوم 24 فبراير، تكرر تفوق الجيش الأوكراني الأصغر حجما، المدعوم من الولايات المتحدة وحلفائها الأوروبيين، في الخطط والمناورات على الجيش الذي كان في السابق قوة جبارة لقوة عظمى سابقة، بحسب وكالة رويترز.

وتحول الصراع إلى حرب استنزاف طاحنة تسببت في مقتل وإصابة عشرات آلاف الجنود من الطرفين بالإضافة إلى مدنيين في أوكرانيا، ولا يوجد بصيص من أمل في نهاية للحرب، إذ يعيد الطرفان التسلح بأسرع ما بوسعهما.

وقال سيرجي شويجو وزير الدفاع الروسي متحدثا لكبار الجنرالات "نحتاج إلى القيام بشكل متواصل بالتحليل ووضع النظم لتجارب مجموعاتنا في أوكرانيا وسوريا، وعلى ذلك الأساس سنعد برامج تدريبية للأفراد وخططا للإمداد بالعتاد العسكري".

وأضاف شويجو أن روسيا سوف "تزيد من القدرات القتالية للقوات الجوية، سواء فيما يتعلق بعمل المقاتلات والقاذفات في المناطق التي توجد بها منظومات دفاع جوي حديثة، أو فيما يتعلق بالطائرات بدون طيار".

وأردف "تتركز خططنا الفورية على توسيع ترساناتنا من الأسلحة الهجومية الحديثة. نحتاج إلى تعزيز منظومة الإدارة والاتصالات".