مسئول أوكراني: روسيا شنت 600 غارة على منطقة زابوريجيا منذ بداية العام

أعلن رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية في مدينة زابوريجيا الأوكرانية أولكسندر ستاروخ، اليوم الثلاثاء، أن الجيش الروسي شن 600 غارة على المنطقة منذ بداية العام، ما أسفر عن خسائر شديدة.



ونقلت وكالة أنباء يوكرينفورم الأوكرانية عن ستاروخ قوله: "منذ بداية العام الجاري، قصف المعتدون الروس مدن وقرى سلمية في منطقة زابوريجيا أكثر من 600 مرة، ما أدى إلى مقتل أربعة أشخاص وإصابة ثمانية آخرين وكلهم مدنيين".



وأضاف ستاروخ أن القوات الروسية شنت، خلال اليوم الماضي، 91 غارة على منطقة زابوريجيا، منها 70 هجومًا استهدف البنية التحتية المدنية في 19 مجمع سكني.



وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أمر في 24 فبراير الماضي، ببدء عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، مشيرا إلى أن هذه العملية جاءت استجابة لطلب المساعدة من رؤساء جمهوريات دونباس.



وشدد بوتين على أن موسكو ليس لديها خطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، لكنها تهدف إلى نزع السلاح، وردت الولايات المتحدة وحلفاؤها بفرض عقوبات صارمة، وقاموا بزيادة إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا.