الداخلية: ضبط 341 طن سلع غذائية بقضايا تلاعب وحجب سلع وبيع بسعر أعلى من المحدد

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تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط 1143 قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة، من بينها قضايا تلاعب بمنظومة توريد الأرز لموسم الحصاد الحالي، وقضايا حجب سلع غذائية وبيع بأعلى من السعر المحدد والاستيلاء على السلع المدعومة.

وبلغ إجمالي حجم مضبوطات السلع الغذائية 341 طنًا، أبرزها 41 طن دقيق بلدي وأبيض، و87 طن أرز أبيض، و151 طن أرز شعير، و60 طن سلع ومواد غذائية متنوعة، وطن سكر تمويني.

وفي مجال ضبط مخالفات التلاعب بمنظومة توريد وتداول الأرز الشعير لموسم الحصاد الحالي، تم ضبط 36 قضية بمضبوطات 151 طن أرز شعير.

كما أسفرت جهود حملات رصد ومتابعة حجب السجائر والبيع بأزيد من السعر الرسمي والمهربة جمركياً مجهولة المصدر، عن ضبط 45 قضية بإجمالي مضبوطات بلغت 2376 عبوة سجائر.

يأتي ذلك في إطار جهود الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام حملاتها التموينية؛ لحماية المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق والتصدي لمختلف الجرائم التموينية، ومحاولات حجب السلع عن التداول بالأسواق، خاصة السلع الغذائية عن طريق إخفائها وعدم طرحها للبيع والمضاربة بالأسعار بقصد رفعها.