 زلزال بقوة 7.6 درجة على مقياس ريختر يضرب منطقة قبالة إندونيسيا وتيمور الشرقية - بوابة الشروق
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زلزال بقوة 7.6 درجة على مقياس ريختر يضرب منطقة قبالة إندونيسيا وتيمور الشرقية

جاكرتا - أ ش أ
نشر في: الثلاثاء 10 يناير 2023 - 9:49 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 10 يناير 2023 - 9:49 ص
ضرب زلزال بلغت قوته 7.6 درجة على مقياس ريختر منطقة قبالة إندونيسيا وتيمور الشرقية، اليوم الثلاثاء؛ مما أسفر عن إصابة شخص واحد على الأقل وإلحاق أضرار بعدة منازل وإجبار السكان على الفرار في حالة من الذعر.

ونقلت قناة "تشانيل نيوز آشيا" في نشرتها الناطقة بالإنجليزية عن مركز المسح الجيولوجي الأمريكي قوله "إن مركز الزلزال وقع على بعد 427 كيلومترا جنوب جزيرة أمبون الإندونيسية وعلى عمق 95 كيلومترا".

بدورها، أكدت وكالة الأرصاد الجوية وعلم المناخ والجيوفيزياء الإندونيسية، أن السكان شعروا بالزلزال في جزر تيمور الشرقية وأرخبيل مالوكو وبابوا، لافتة إلى أنه تم تسجيل بعض توابع للزلزال.

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