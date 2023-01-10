رئيس وزراء بولندا يحذر من تحول البلاد إلى عملة اليورو

حذر رئيس وزراء بولندا ماتيوز موراوسكي من تحول بلاده إلى عملة اليورو، على غرار كرواتيا، منبها بأن ذلك سيؤدي إلى فوضى الأسعار والتضخم.

وأضاف موراوسكي، وفقا لقناة (فرانس 24)، أن كرواتيا بعد أن غيرت عملتها وانضمت إلى منطقة اليورو تمر بصدمة أسعار، مشيرا إلى أن حدوث تضخم في الأسعار بنسبة من 70 إلى 80% في غضون أسبوع واحد فقط.

وأشار إلى أن انتقال بولندا إلى العملة الأوروبية سيحفز نمو أسعار المستهلكين بشكل أكبر، موضحا أن استبدال العملة من واحدة إلى أخرى سيؤدي إلى إفقار حاد للمجتمع البولندي في هذه المرحلة من التطور.

وأكد أن الاختلاف في التنمية الاقتصادية مع دول الاتحاد الأوروبي الأكثر ثراء لن يسمح لبولندا بالتحول إلى العملة الأوروبية دون عناء.