تراجع طفيف للذهب عالميا وسط توقعات باستمرار زيادة أسعار الفائدة الأمريكية

سجلت أسعار العقود الآجلة للذهب تراجعا طفيفا خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، مع ارتفاع الدولار، في ظل توقعات باستمرار زيادة أسعار الفائدة الأمريكية لفترة أطول من التوقعات السابقة.



ألمحت تصريحات مجموعة من مسؤولي مجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي) الأمريكي إلى أن المجلس قد يرفع أسعار الفائدة الرئيسية لأكثر من 5% خلال العام الحالي، ثم الإبقاء عليها في حدود هذا المستوى لفترة أطول بهدف مكافحة التضخم.



في الوقت نفسه، ارتفع مؤشر الدولار خلال التعاملات الأوروبية اليوم إلى 49ر103 نقطة، لكنه فقد بعض مكاسبه بعد ذلك، حيث أنهى التعاملات عند مستوى 30ر103 نقطة بارتفاع قدره 3ر0% عن مستواه أمس.



وتراجع سعر الذهب اليوم بمقدار 30ر1 دولار إلى 50ر1876 دولار للأوقية تسليم فبراير المقبل.



كما تراجع سعر الفضة بمقدار 206ر0 دولار إلى 665ر23 دولار للأوقية تسليم مارس المقبل، في حين ارتفع سعر النحاس بمقدار 0510ر0 دولار إلى 0775ر4 دولار للرطل تسليم مارس المقبل.