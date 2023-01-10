رونالدو يستعد لملاقاة ميسي في الرياض

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يستعد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لتسجيل ظهوره الأول مع فريقه الجديد النصر السعودي عبر المواجهة الودية أمام باريس سان جيرمان، بقيادة نجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي.

وأعلن سان جيرمان اليوم الاثنين عن خوض مواجهة ودية في الرياض يوم 19 يناير الجاري أمام فريق مشترك من النصر والهلال.

وكان رونالدو سينتظر حتى 22 يناير الجاري لخوض مباراته الأولى مع النصر، حين يلاقي الاتفاق بالدوري السعودي، لكن ظهوره الأول قد يتحقق قبل ذلك بثلاثة أيام.

وحظى رونالدو بمنافسة شرسة مع ميسي خلال فترة احترافه في ريال مدريد تزامنا مع توهج ميسي في صفوف برشلونة.