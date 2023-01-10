أكرم القصاص: نشر فيديو كوبري الساحل جريمة والناشر يجب محاسبته

قال الكاتب الصحفي أكرم القصاص، إن واقعة الفيديو الفاضح لولد وبنت على كوبري الساحل لم يتم نشرها في كل المواقع الإخبارية، مؤكدا أن نشر هذه الواقعة جريمة وكان يجب عدم نشره في المواقع لأنها جريمة وفق مواثيق الشرف والمجلس الأعلى للإعلام.

وشدد القصاص، في حوار ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامي خيري رمضان وكريمة عوض، على قناة القاهرة والناس، على ضرورة إقامة نقاش يتسع لدرجة أعلى في هذه القضايا الأخلاقية، قائلا: "اللي نشر الفيديو يجب محاسبته بالقانون والقوانين الموجودة تكفي، ومجتمع السوشيال ميديا يجب أن توضع له قواعد كما يجري في كل مكان في العالم".

واستكمل: "أسر الأطفال في واقعة كوبري الساحل يجب أن يتخذوا إجراءات قانونية ضد من نشروا الفيديو"، كما أشار إلى أنه ضد نشر جرائم القتل وقال: "جرائم القتل مش للنشر ودي مش انفراد والنشر في هذه الجرائم مش انفراد وتحقيقات النيابة تستند لكاميرات الشارع".

وتابع: "أرفض نشر فيديوهات الجرائم في المواقع الإلكترونية، ومواقع التواصل الاجتماعي معيارها طوال الوقت أن في تلصص موجود على السوشيال ميديا، وفي ناس تكيفها مع النميمة وفي طيبين وفي أشرار وفي نصابين وفي حرامية وكل الفئات على السوشيال ميديا".