دافوس يستضيف لقاء يبحث إجراءات صحة المحيطات ونفايات الأغذية البحرية في اجتماعه السنوي

يبدأ منتدى الاقتصاد العالمي (دافوس) اجتماعه السنوي 53 الاسبوع المقبل، ومن بين المبادرات الجديدة التي سيتخذها الاجتماع السنوي "مبادرة قرية التعاون العالمية، وهي تهدف إلى تعزيز المزيد من التعاون المستدام بين القطاعين العام والخاص وتحفيز العمل على تحقيق الأثر على نطاق واسع" .

وسيجمع أول اجتماع متعدد الأطراف من نوعه يستضيفه المنتدى بين خبراء وقادة من قطاعات المالية والأغذية وتجارة التجزئة لدفع الإجراءات المتعلقة بصحة المحيطات ونفايات الأغذية البحرية.

وفي هذا العام، سينضم إلى المنتدى أكثر من 160 من القادة الشباب ذوي العقلية المدنية كأعضاء في مجتمعات منظمي المشاريع العالميين والقيادات العالمية الشابة ورجال الأعمال الاجتماعيين.

ووفق تقرير للمنتدى تلقت "الشروق" نسخة منه، قال: "سنرحب بتسعة زعماء من الشعوب الأصلية يحملون معارف وخبرات مجتمعاتهم المحلية للنهوض بالجهود الإقليمية والعالمية في مجال استعادة النظم الإيكولوجية، بما في ذلك المجتمعات المحلية".