 أذربيجان تؤكد اعتزامها نقل 12 مليار متر مكعب من الغاز للاتحاد الأوروبي في عام 2023 - بوابة الشروق
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أذربيجان تؤكد اعتزامها نقل 12 مليار متر مكعب من الغاز للاتحاد الأوروبي في عام 2023

موسكو - د ب أ
نشر في: الثلاثاء 10 يناير 2023 - 11:35 م | آخر تحديث: الثلاثاء 10 يناير 2023 - 11:35 م

أكدت أذربيجان أنها ستصدر نحو 12 مليار متر مكعب من الغاز إلى الاتحاد الأوروبي هذا العام، بعد اتفاق تم توقيعه خلال الصيف الماضي.

وقال الرئيس الهام علييف عبر التلفزيون الرسمي اليوم الثلاثاء، إن أذربيجان سوف تصدر 24 مليار متر مكعب من الغاز في عام 2023، سيذهب نصفها إلى أوروبا.

وحتى الآن، كان يتم نقل 1ر8 مليار متر مكعب من الغاز سنويا.

وفي يوليو الماضي، وقعت رئيسة المفوضية الأوروبية أورزولا فون دير لاين وعلييف إعلان نوايا ليتمكن الاتحاد الأوروبي من وقف اعتماده على الطاقة الروسية، في ضوء غزو أوكرانيا.

واعتبارا من عام 2027، تعتزم اذربيجان نقل ما لا يقل عن 20 مليار متر مكعب من الغاز سنويا.

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