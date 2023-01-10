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اقتنص المنتخب الكويتي فوزا دراميا من نظيره المنتخب الإماراتي 1 /صفر،اليوم الثلاثاء، في الجولة الثانية من مباريات المجموعة الثانية لكأس الخليج العربي (خليجي 25) بمحافظة البصرة العراقية.

وكانت المباراة في طريقها للانتهاء بالتعادل السلبي لكن أحمد الظفيري خطف هدف الفوز القاتل للكويت في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع للمباراة.

واستهل منتخب الإمارات مشواره في البطولة بالخسارة أمام البحرين 1 /2 كما خسرت الكويت أمام قطر صفر/ 2.

ورفع منتخب الكويت رصيده إلى ثلاث نقاط ليقتسم الصدارة مع البحرين وقطر في الوقت الذي يتذيل فيه منتخب الإمارات المجموعة بدون رصيد من النقاط.