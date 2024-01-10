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محافظ البنك المركزي السريلانكي: برنامج صندوق النقد ضروري لاستمرار التعافي وتقليل المخاطر

كولومبو - د ب أ
نشر في: الأربعاء 10 يناير 2024 - 9:41 ص | آخر تحديث: الأربعاء 10 يناير 2024 - 9:41 ص
يعتزم البنك المركزي السريلانكي مواصلة التركيز على استقرار الأسعار المحلية، إلى جانب انتهاج سياسة اقتصادية ميسرة، للوصول إلى النمو المتوقع، بحسب ما قاله محافظ البنك، ناندالال ويراسينج.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن ويراسينج قوله، اليوم الأربعاء، أثناء تقديم بيان السياسة السنوي للسلطة النقدية: "مازالت إجراءات السياسة لم تنتقل بشكل كامل إلى أسعار الإقراض في السوق".

ومن الممكن أن تؤدي الزيادات الضريبية والإجراءات الإدارية، إلى بعض الارتفاع في معدل التضخم خلال شهر يناير الجاري.

وأضاف محافظ البنك المركزي أن "التغيير في إجراءات السياسة النقدية غير مُبَرَر، وذلك لأن توقعات التضخم مازالت راسخة بصورة جيدة"، كما أوضح أن "برنامج صندوق النقد الدولي ضروري من أجل استمرار التعافي وتقليل المخاطر".

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