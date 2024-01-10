أدى إضراب سائقي القطارات في ألمانيا إلى شبه التوقف التام لخدمات السكك الحديدية الخاصة بالركاب عبر البلاد، صباح اليوم الأربعاء.

وأعلنت شركة دويتشه بان، الشركة القائمة على تشغيل القطارات الألمانية، أن العديد من الموظفين بدأوا إضرابهم الساعة الثانية صباحا "01:00 بتوقيت جرينتش"، وفي قطاع الشحن، بدأ الإضراب السادسة مساء أمس الثلاثاء، وسوف يستمر الإضراب حتى السادسة مساء الجمعة.

وقالت دويتشه بان، إنه سوف يكون هناك قيود واسعة على الخدمات في الأقاليم، رغم أن مداها سوف يختلف من منطقة لأخرى، وأخفقت الشركة في السابق في محاولة أخيرة للحيلولة دون تنظيم الإضراب أمام إحدى محاكم العمل.

ويتزامن الإضراب مع مظاهرات المزارعين على مستوى البلاد، التي قد تؤدي إلى مزيد من الاضطرابات في حركة النقل، اليوم الأربعاء. وجرى الإعلان عن مسيرات ومظاهرات وإعاقة المرور عند الطرق المتفرعة من الطرق السريعة، مما يعني أن ركاب الضواحي يمكن أن يواجهوا يوما مرهقا في بعض الأماكن.

يشار إلى أن الإضراب في السكك الحديدية هو الثالث والأطول حتى اليوم في النزاع الجاري بشأن الأجور بين نقابة سائقي القطارات الألمانية "جي دي إل" ودويتشه بان، كما طال إضراب نقابة "جي دي إل" شركة السكك الحديدية ترانسديف.