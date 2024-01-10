محافظ أسوان يكرم المشاركين في ملتقى كيميت الدولي الثاني للفنون التشكيلية

افتتح اللواء أشرف عطية محافظ أسوان اليوم، معرض الفنون التشكيلية، والذى ضم نتاج ملتقى كيميت الدولى الثانى للفنون التشكيلية بإجمالى 38 عملا فنيا، قام بتنفيذها 25 فنانا من الفنانين التشكيلين من دول السعودية ولبنان والكويت وسوريا وبولندا، ومصر، وذلك بحضور الفنان التشكيلى مصطفى غنيم رئيس مجلس أمناء مؤسسة الفن والحياة، فى إطار احتفالات المحافظة بعيدها القومى الـ53.



وعقب ذلك قام محافظ أسوان بتكريم الفنانين المشاركين بالملتقى بتوزيع شهادات التقدير، والتقاط الصور التذكارية معهم.



وفى كلمته، أشار اللواء أشرف عطية إلى أن استضافة عاصمة الشباب والاقتصاد والثقافة الإفريقية، مركز تلاقى الحضارات والثقافات ومنبع التراث الإنسانى الأصيل لفعاليات هذا الملتقى يعتبر بمثابة إضافة جديدة وهامة لتشجيع الإبداع الفنى فى مجال الفنون التشكيلية بأسوان وذلك من خلال إعطاء فرصة لتبادل الخبرات والمهارات لأبنائنا من الشباب والفتيات، وإستثمار المواهب والإبتكارات والطاقات الإيجابية لديهم بما يساهم فى خلق جيل جديد من المبدعين والفنانين من أصحاب الرؤى والفكر الإبداعى المستنير .



وأكد حرص المحافظة الدائم والمستمر لمشاركة كل صاحب فكر أو مواهب إبداعية وإبتكارات فنية من الفنانين الشباب من أبناء المحافظة فى ملحمة التطوير والتجميل التى تشهدها أسوان فى الفترة الأخيرة حيث إن لنا نماذج مشرفة كثيرة.