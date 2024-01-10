انخفاض عدد سكان كوريا الجنوبية للعام الرابع على التوالي

شهد عدد السكان في كوريا الجنوبية انخفاضا في العام الماضي، للعام الرابع على التوالي، وسط التراجع المستمر في عدد المواليد الجدد، بحسب ما أوردته شبكة "كيه بي إس وورلد" الإذاعية الكورية الجنوبية.

ووفقا لتقرير صادر عن وزارة الإدارة العامة والأمن، اليوم الأربعاء، بلغ إجمالي عدد سكان كوريا الجنوبية 51 مليونا و325 ألفا و329 نسمة على أساس نهاية العام الماضي، بانخفاض مقداره 113 ألفا و709 أشخاص مقارنة بالعام الأسبق.

وأشار التقرير إلى أن عدد المواليد الجدد في العام الماضي بلغ 235 ألفا و39 طفلا، فيما بلغ عدد الوفيات 353 ألفا و920، مما أدى إلى انخفاض عدد السكان في كوريا الجنوبية بمقدار 118 ألفا و881 شخصا.

وشهد عدد السكان الذكور انخفاضا للعام الخامس على التوالي ليصل إلى 25 مليونا و565 ألفا و736، بينما سجل عدد السكان الإناث انخفاضا للعام الثالث على التوالي، ليبلغ 25 مليونا و759 ألفا و593.

وبلغت حصة الافراد في السبعينيات من العمر 31ر12% من إجمالي عدد السكان في كوريا الجنوبية في العام الماضي، فيما بلغت حصة من هم في العشرينيات من العمر 07ر12%.

وتعد هذه هي المرة الأولى التي تتجاوز فيها حصة من هم في السبعينيات، من إجمالي عدد السكان، نظيرتها للعشرينيات منذ بدء إعداد الإحصاءات ذات الصلة.