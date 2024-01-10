شهدت الصين انخفاضا نسبته 8ر4% في القضايا الإجرامية خلال عام 2023، قياسا إلى العام السابق، بحسب ما أفادت به وزارة الأمن العام الصينية.

ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا)، اليوم الاربعاء عن الوزارة القول في مؤتمر صحفي عقد أمس، إن وكالات الأمن العام في جميع أنحاء الصين، أوقعت بأكثر من 1900 منظمة إجرامية وأحبطت نحو 29 ألف قضية جنائية في عام 2023.

أما فيما يتعلق بعمليات الاحتيال عبر الاتصالات والإنترنت في شمال ميانمار، والتي تؤثر على المواطنين الصينيين، شنت الشرطة الصينية حملات متعددة بالتعاون مع نظيرتها في ميانمار، وتم نقل نحو 41 ألف مشتبه بهم من ميانمار إلى الحجز الصيني، وفقا للوزارة.

وقالت الوزارة إنه في العام الماضي، حافظت الشرطة الصينية على موقف صارم حيال الجرائم المتعلقة بسلامة الأغذية والأدوية، وحلت حوالي 19 ألف قضية من هذا القبيل واعتقلت 28 ألف مشتبه بهم.