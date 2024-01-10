رونيرت يثني على بونوتشي

أثنى أوليفر رونيرت المدير العام لنادي يونيون برلين الألماني لكرة القدم على المدافع ليوناردو بونوتشي رغم الموسم الضعيف الذي يقدمه الفريق وسط تكهنات بأن المدافع الإيطالي المخضرم سيترك الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وأثار نادى يونيون برلين علامات التعجب، عندما وقع اللاعب الفائز ببطولة أمم أوروبا (يورو 2021) على عقد مع النادى في الصيف الماضي قادما من يوفنتوس، وذلك بعدما احتل الفريق المركز الرابع بالدوري الألماني وتأهل لدوري أبطال أوروبا.

وفشل بونوتشي /36 عاما/ في حجز مقعده في التشكيل الأساسي، وشارك في عشر مباريات فقط هذا الموسم، حيث يتواجد يونيون برلين حاليا في المركز الخامس عشر بجدول ترتيب الدولي، وفشل في تحقيق أي انتصار في أوروبا.

وقال رونيرت لمجلة "شبورت بيلد" اليوم الأربعاء: "إنه شخص إيجابي للغاية، ولديه شخصية جيدة للغاية. نادرا ما رأيت لاعبين يتمتعون بهذه المزايا واندمجوا بشكل جيد وتصرفوا بطريقة رائعة مثله".

ويرتبط اسم بونوتشي حاليا بالعودة لإيطاليا وأيضا بالانتقال لفريق فناربخشة التركي، وأشار رونيرت إلى أن ناديه لن يقف في طريق اللاعب إذا أراد الرحيل.

وذكر رونيرت: "بقدر ما كان منفتحا معنا، سنتعامل معه أيضا بنفس الطريقة في هذا الأمر".