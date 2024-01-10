قيادي في حماس: ندعو الإدارة الأمريكية إلى التوقف عن سياساتها التي تعطل جهود إنهاء الحرب

دعا القيادي في حركة حماس أسامة حمدان، الإدارة الأمريكية مجدداً إلى التوقف عن سياساتها التي تعطِّل جهود إنهاء حرب الإبادة التي يشنّها الاحتلال في غزة،

وأضاف خلال مؤتمر صحفي، مساء الأربعاء: «ندعو الإدارة الأمريكية إلى العمل فوراً على وقف هذا العدوان الإجرامي، والكفّ عن العبث بالقوانين والأنظمة الدولية، لصالح الكيان الصهيوني النازي».

وأكد أن «الإدارة الأمريكية تواصل ممارسة كل أشكال الدعم لهذا العدوان الصهيوني من أجل استمراره وإطالة أمده؛ خدمة للاحتلال وشراكة له في إجرامه وعدوانه».

ونوه أن «الإدارة الأمريكية تتحمل المسئولية السياسية والقانونية والأخلاقية والإنسانية عن معاناة وآلام وقتل وتشريد أكثر من مليوني مواطن فلسطيني في قطاع غزَّة».

وأشار إلى أن «إفشال الإدارة الأمريكية لصدور قرارات من مجلس الأمن الدولي بوقف العدوان، وتحدي إرادة ومواقف 153 دولة في الجمعية العامة للأمم المتحدة تطالب بوقف العدوان، يجعل هذه الإدارة منبوذة وراعية للإرهاب الصهيوني».

ولفت إلى أن «مواقف هذه الإدارة ودعمها للاحتلال وجرائمه، سيزيد من عزلتها وخسارتها، سياسياً ودبلوماسياً وشعبياً وصورتها الأخلاقية المزعومة، ويؤكد علاقتها ورعايتها لكل أشكال الإرهاب في العالم».