وكيل صحة الشيوخ: الدواء المصري آمن وفعال ونحتاج دعم الحكومة في الصناعة

وجه وكيل لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، حسين خضير، تحية لصناع الدواء المصريين، وأكد أن الدواء المصري آمن وفعال.

جاء ذلك خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم التي تناقش طلب المناقشة العامة المقدم من عضو المجلس سالم الشتيوي سالمان لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن الإجراءات والتدابير الحكومية للحد من آثار الأزمات الاقتصادية والصحية والسياسية التي يشهدها العالم على قطاع الرعاية والخدمات الصحية وأسعار الدواء.

وقال خضير "أتحدث بصفتي مُصنع"، موجهًا التحية لصناعة الدواء في مصر، مضيفًا "نلاحظ موجة تشكيك كبيرة في الدواء".

وأكد "دوائكم آمن وقوي في مصر"، وتساءل "مين اللي عالج فيروس سي 5 مليون مواطن خدوا الدواء من المصانع المصرية أرفع القبعة لهذه المصانع"، وقال "صناعة الدواء المصرية تحميها وتقف معها في خندق واحد هيئة دواء محترمة، شباب على أعلى مستوى من الكفاءة".

في الوقت نفسه، قال خضير "صناعة الدواء تحتاج وقفة من الحكومة"، موضحًا "الصناعة غير مدعومة بالمرة، نطلب من الحكومة دعم الشركات وتدبير الدولار، 95% من المستلزمات من الخارج، لو ما جبناش الروشيتة اللي بـ200 و300 جنيه هتبقى بـ1000 و2000 جنيه".

واختتم "الدواء فعال وآمن وعلى أعلى مستوى"، مستشهدًا بفترة جائحة كورونا "في أزمة كورونا الدواء من مصانعكم".

من جانبه، طالب عمرو حجاب، وكيل لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ بوضع استراتيجية ديناميكية متغيرة للمنظومة الصحية بالتعاون مع المجلس.