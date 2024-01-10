الجامعة العربية تشارك في مؤتمر التعدين الدولي الثالث في العاصمة الرياض

شارك السفير الدكتور علي بن إبراهيم المالكي، الأمين العام المساعد، رئيس قطاع الشئون الاقتصادية بجامعة الدول العربية، في الاجتماع التشاوري التاسع للوزراء العرب المعنيين بشئون الثروة المعدنية ومؤتمر التعدين الدولي الثالث، المنعقدين في الرياض بالمملكة العربية السعودية.

وأكد السفير المالكي في كلمته خلال الاجتماع التشاوري التاسع للوزراء العرب المعنيين بشئون الثروة المعدنية، على أهمية الاجتماع الذي يُكرس لمناقشة مستقبل المعادن والتعدين في العالم، معربا عن أمله في نجاح أعمال الاجتماع في الخروج بالنتائج المرجوة التي من شأنها أن تساهم في تطوير قطاع الثروة المعدنية بالدول الأعضاء في جامعة الدول العربية، وتعزيز التعاون الدولي بمجال انتاج المعادن الاستراتيجية التي تسهم في تحوّل قطاع الطاقة للقطاعات التقنية الحديثة، كما تتيح تبادل الأفكار والخبرات بين ممثلي الحكومات والمنظمات الدولية والاتحادات التجارية والأعمال لمنتجي المعادن، وكذلك المنظمات غير الحكومية المهتمة بالاستدامة والتنمية المجتمعية.

كما أشار إلى أهمية دعم جهود المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتقييس والتعدين إلى جانب باقي منظمات ومؤسسات العمل العربي المشترك، والتي أكد مجلس الجامعة على مستوى القمة في دورته الأخيرة على أهميتها وضرورة تطوير أدائها وتفعيل دورها في ضوء المستجدات والمتغيرات على الساحتين العربية والدولية واعتمادها كبيوت خبرة عربية تُعطى لها الأولوية في تنفيذ مشاريع داخل الدول العربية.