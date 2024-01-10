دعوات لمظاهرة مليونية في واشنطن السبت المقبل للمطالبة بوقف العدوان على غزة

وجهت المؤسسات الفلسطينية والعربية والإسلامية في الولايات المتحدة الأميركية، الدعوة لأبناء الجاليات والنشطاء من كل الولايات، للمشاركة بكثافة في المسيرة المليونية المقررة السبت المقبل في العاصمة واشنطن، للمطالبة بوقف فوري ودائم لإطلاق النار في قطاع غزة.

ويطالب القائمون على المسيرة وقف التمويل الأميركي غير المشروط للإبادة الجماعية الإسرائيلية بحق الفلسطينيين، ومحاسبة دولة الاحتلال على جرائم الحرب التي ترتكبها ضد الشعب الفلسطيني وانتهاكاتها المستمرة للقانون الدولي.

ودعت هذه المؤسسات التي تقارب الـ(240) منظمة، الحكومة الأميركية، إلى إنهاء مشاركتها وتواطئها في جرائم إسرائيل ضد الإنسانية، والمطالبة بالمحاسبة الكاملة والسريعة للمسئولين الأميركيين والإسرائيليين المتورطين في هذه الإبادة الجماعية.

وتسعى هذه المؤسسات الى تأمين وصول أكبر عدد ممكن من المشاركين عبر توفير وسائل النقل من كل الولايات الأميركية لتسهيل وصولهم الى (ساحة الحرية) يوم السبت المقبل.

وفي ذات السياق، يواصل النشطاء مسيراتهم ومظاهراتهم المنددة باستمرار الحرب والمطالبة بوقفها بشكل فوري، حيث اعتمدوا مؤخراً خطة تعتمد على "إغلاق الشوارع والجسور الحيوية" في الكثير من المدن الأميركية لإثارة قضية الحرب المدمرة في قطاع غزة عبر المجتمعات المحلية للتأثير على ممثليهم في واشنطن.