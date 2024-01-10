قيادي في حماس: بلينكن يبيع الوهم لكل الدول

علق القيادي في حركة حماس أسامة حمدان، على الجولة التي أجراها وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، في منطقة الشرق الأوسط خلال الأيام الماضية.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي، مساء الأربعاء: «مع كل جولة من جولاته الخمس للمنطقة يأتي بلينكن ليبيع الوهم لكل الدول التي يلتقي بها، وهو ينظر بعين واحدة، تتبنّى رواية الاحتلال، وتدعم أجندته في تصفية القضية الفلسطينية وإبادة شعبها».

وأشار إلى أن «الإدارة الأمريكية لا تزال عبر مسئوليها تواصل تبنّي رواية الاحتلال المضلِّلة ودعايته الكاذبة، في محاولاتها تبرير الإبادة الجماعية التي يرتكبها جيش الاحتلال الإرهابي ضد المدنيين، بالقول إنَّ المقاومة الفلسطينية تتمركّز بين المدنيين؛ في سياسة مكشوفة لغسل أيدي الاحتلال من دماء أطفال ونساء وشيوخ غزة، الذين تجاوَز عددهم الثلاثين ألفاً بين شهيد ومفقود تحت الأنقاض».

وبشأن حديث بلينكن بأنَّ العديد من دول المنطقة مستعدة للاستثمار في مستقبل غزة، جدد التأكيد أنَّ «الشعب الفلسطيني هو سيد قراره، وهو المعني بتقرير مصيره وفق رؤيته الوطنية، للوصول إلى أهدافه الكبرى بالحرية والانعتاق من الاحتلال، وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس».

وأكد الموقف الفلسطيني المرحّب بأيّ جهد عربي وإسلامي مساند لقضية الشعب، وداعم للمقاومة، ولإنهاء العدوان وإزالة الاحتلال وآثار عدوانه الهمجي على شعب فلسطين وأرضها ومقدساتها الإسلامية والمسيحية.