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ارتفاع قدرات السعودية المعدنية غير المستكشفة إلى 2.5 تريليون دولار

الرياض - (د ب أ )
نشر في: الأربعاء 10 يناير 2024 - 3:24 م | آخر تحديث: الأربعاء 10 يناير 2024 - 3:24 م

أعلن وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، بندر الخريف، اليوم الأربعاء، ارتفاع قدرات بلاده المعدنية غير المستكشفة إلى 2.5 تريليون دولار، أي بنسبة 90%.

وقال الوزير، خلال حديثه اليوم في مؤتمر التعدين الدولي بالرياض، إن قيمة الاتفاقيات التي ستوقع فيه 75 مليار ريال، موضحا "أنها ستعلن مبادرات في الاستكشاف التحفيزي بقيمة 182 مليون دولار".

وأضاف أن ارتفاع تقييم الثروات المعدنية في المملكة مبني على استكشاف نحو 30% من منطقة الدرع العربي فقط، موضحًا أن هناك المزيد من الثروات التي يمكن استكشافها لاحقا.

وأوضح، "أنه مع المزيد من الاستثمار في الاستكشافات من الممكن أن تحقق المملكة القدرة القصوى من الموارد المعدنية".

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