ديوكوفيتش يتصدر قائمة المرشحين للفوز بلقب أستراليا المفتوحة

ضياء رشوان: مصر لم تحصّل أي رسوم من الفلسطينيين تحت أي بند سواء للعلاج أو الإقامة أو السفر

مصر تناشد الفلسطينيين إبلاغ الجهات الأمنية في معبر رفح فورا حال تعرضهم للابتزاز أو الضغط من أي متربح

نفي مصري قاطع لأكاذيب تحصيل رسوم إضافية بمعبر رفح

مصر الأولى.. تعرف على ترتيب أول 5 دول عربية حسب القوة النارية المتاحة لعام 2024