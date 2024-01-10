ديوكوفيتش يتصدر قائمة المرشحين للفوز بلقب أستراليا المفتوحة

تصدر الصربي نوفاك ديوكوفيتش قائمة المرشحين للفوز بلقب بطولة أستراليا المفتوحة للتنس، أولى بطولات الجراند سلام للعام الجاري 2024.
وتصدر ديوكوفيتش المصنف الأول عالميا الترشيحات بفضل سجله الخالي من الهزائم وتحقيقه 42 اتصارا في البطولة وتتويجه باللقب 10 مرات.
وتفوق النجم الصربي في سباق الترشيحات على الإسباني كارلوس ألكاراز المصنف الثاني والفائز بلقب ويمبلدون.
وتتصدر البولندية إيجا شفيونتيك المصنفة الأولى عالميا الترشيحات للفوز بلقب أستراليا المفتوحة للسيدات بفضل تحقيقها 16 انتصارا متتاليا.
وجاءت البيلاروسية أرينا سابالينكا حاملة اللقب في المركز الثاني بسباق الترشيحات.