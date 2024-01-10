حماس: تبرير بلينكن لجرائم الإبادة الجماعية يعكس مدى تورط واشنطن

قالت حركة حماس، اليوم الأربعاء، إن محاولات وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن "تبرير جرائم الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين بائسة وتعكس مدى تورط واشنطن"، وفقاً لما نقلته شبكة "الجزيرة" الإخبارية.



وكان بلينكن قد وصف إحالة إسرائيل إلى محكمة العدل الدولية بتهمة الإبادة الجماعية خلال حربها في غزة بأنها "لا قيمة لها"، مشيراً إلى أنها تصرف الانتباه عن الجهود المبذولة لمعالجة الأزمة الإنسانية ومنع الحرب من الانتشار.



وقال بلينكن، خلال مؤتمر صحفي في تل أبيب، أمس الثلاثاء، إن "تهمة الإبادة الجماعية لا أساس لها من الصحة. إنه أمر مزعج بشكل خاص بالنظر إلى أن أولئك الذين يهاجمون إسرائيل، حماس وحزب الله والحوثيين، فضلاً عن داعمتهم إيران، يواصلون الدعوة علنًا إلى إبادة إسرائيل والقتل الجماعي لليهود"، وفقاً لما أوردته شبكة "سي إن إن" الأمريكية.



يذكر أن جنوب أفريقيا قد رفعت الدعوى ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية ومقرها لاهاي، ومن المقرر عقد الجلسة الأولى الخميس.