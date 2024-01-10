مستشار رئيس الوزراء الأردني: القاهرة وعمّان تقفان بقوة ضد مخطط تهجير الفلسطينيين

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قال مستشار رئيس الوزراء الأردني محمد حسن التل، إن القمة الثلاثية في العقبة التي تجمع الرئيس عبدالفتاح السيسي والعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني والرئيس الفلسطيني محمود عباس، تمثل حلقة جديدة في إطا ر التنسيق المصري الأردني العميق.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع قناة القاهرة الإخبارية، اليوم الأربعاء، أن هذا التنسيق يمتد لسنوات طويلة، بهدف الوصول إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية وفقا للقوانين الدولية بما يتضمن إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس.

وأشار إلى أنّ القمة تأتي في ظرف استثنائي خطير تمر به القضية الفلسطينية نظرا للأحداث المؤسفة في غزة والضفة الغربية.

ولفت إلى أن مصر والأردن معنيان بهذا التطور الخطير، وهما يقفان بقوة أمام مخطط تهجير الفلسطينيين سواء من غزة إلى مصر أو من الضفة الغربية إلى الأردن.

ويتوجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، إلى مدينة العقبة بالمملكة الأردنية الهاشمية، للمشاركة في القمة الثلاثية المصرية الأردنية الفسطينية.

وتهدف القمة للتشاور بين زعماء الدول الثلاث حول التصعيد العسكري الإسرائيلي في قطاع غزة، والعمل على دفع وتكثيف الجهود الرامية لوقف التصعيد.

وبحسب بيان لرئاسة الجمهورية، فمن المقرر أن يستعرض الرئيس السيسي خلال القمة، الجهود المصرية لوقف إطلاق النار وإنفاذ المساعدات الإنسانية.

كما يعرض الرئيس السيسي، رؤية مصر لكيفية الوصول إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية.