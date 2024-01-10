الهلال الأحمر الفلسطيني يعلن استشهاد 4 من عناصره في استهداف إسرائيلي لسيارة إسعاف

استُشهد عدد من المواطنين الفلسطينيين بينهم صحفي، و4 من طواقم الهلال الأحمر، وأصيب آخرون، في قصف إسرائيلي استهدف منزلا ومركبة إسعاف في محيط مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح وسط قطاع غزة.



وشن طيران الاحتلال الإسرائيلي الحربي، غارات على منزل، ما أدى إلى استشهاد عدد من المواطنين بينهم الصحفي الفلسطيني أحمد بدير، وجرح آخرين، بعضهم في حالة خطيرة.



وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، إن من بين الشهداء 4 من طواقم الإسعاف التابعة لها، جراء استهداف الاحتلال مركبة إسعاف في شارع صلاح الدين عند مدخل دير البلح.





🚨عاجل: استشهاد اربعة من طواقم اسعاف الهلال الأحمر الفلسطيني 🚑جراء استهداف الاحتلال مركبة اسعاف في شارع صلاح الدين عند مدخل دير البلح وسط القطاع.#لست_هدفا#غزة — PRCS (@PalestineRCS) January 10, 2024



وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، حصيلة جديدة للشهداء والجرحى في قطاع غزة، وذلك في اليوم الـ96 للعدوان الإسرائيلي.



وقالت صحة غزة، في بيان، إن عدد الشهداء ارتفع إلى 23 ألفًا و357 شهيدا، في حين بلغ عدد الجرحى 59 ألفا و410 حالات وذلك منذ بدء العدوان في السابع من أكتوبر الماضي.



وقال البيان، إن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 14 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية، راح ضحيتها 147 شهيدا و243 إصابة، علما بأن هذه هي الحصيلة التي وصلت المستشفيات فقط.



وأكّد البيان أن عددا من الضحايا لا يزال تحت الركام وفي الطرقات، فيما لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليها.