قمة الموسم بالدوري الجزائري تبحث عن ملعب

لا زالت القمة المرتقبة بين شباب بلوزداد، حامل اللقب، وجاره مولودية الجزائر، المتصدر، المقرر إقامتها الأحد المقبل في الجولة الـ13 من الدوري الجزائري، تبحث عن ملعب يستضيفها.

ولم تعلن الرابطة عن مكان إقامة المباراة، بسبب إصرار نادي شباب بلوزداد على رفض ملعب الخامس يوليو (الأكبر في البلاد) بدعوى أنه الملعب الخاص بغريمه مولودية الجزائر.

وفي محاولة منها لإيجاد حل مرض ومنطقي، دعت رابطة الدوري إلى اجتماع بعد ظهر اليوم الأربعاء، لحسم ملعب المباراة التي توصف بقمة الموسم، كونها تجمع بين أكبر المرشحين للمنافسة على اللقب، فضلا على الندية التاريخية بين الفريقين.

وذكرت مصادر أن هناك توجه لدى بعض مسؤولي شباب بلوزداد لطلب اللعب على ملعب "نيلسون مانديلا"، أو نقل المباراة إلى خارج مدينة الجزائر العاصمة، لأن فريقهم هو الذي يستقبل منافسه ومن حقه اختيار الملعب الذي يناسبه.

ولكن ذات المصادر، نبهت إلى الاعتبارات الأمنية والتنظيمية التي يتعين أخذها بالحسبان في مثل هذه المواعيد، لذلك رجحت إقامة المباراة على ملعب 5 يوليو الذي يستوفي كل المتطلبات مقارنة بملاعب أخرى.

كما لفتت أن ملعب "نيلسون مانديلا" سيكون معنيا بدورة رباعية دولية في شهر مارس المقبل، الأمر الذي قد لا يشجع المسؤولين على اختياره خوفا من الحاق الضرر به.

يشار إلى أن مولودية الجزائر يتصدر الدوري بـ29 نقطة متقدما بـ 10 نقاط عن شباب بلوزداد الذي يملك 3 مباريات مؤجلة.