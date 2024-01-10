إنطلاق المرحلة الأخيرة من بيع تذاكر أمم أفريقيا

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أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" عن انطلاق المرحلة الأخيرة من بيع تذاكر مباريات بطولة كأس الأمم الأفريقية التي تستضيفها كوت ديفوار في الفترة من 13 يناير وحتى 11 فبراير.

ويتم بيع تذاكر البطولة إلكترونيا لتسهيل الحصول عليها بالنسبة للمشجعين، كذلك يتم بيع نسبة منها عبر منافذ البيع وذلك في 12 مدينة إيفوارية، وهي ياموسوكرو وبواكي وكورهوجو وسان بيدرو وجراند بسام وكوكودي وبلاتو وبينجرفيل وسونجون وأنياما ويوبوجون وأدجامي.

وتتراوح أسعار التذاكر ما بين 5 آلاف (أي ما يعادل 256 جنيه) إلى 15 ألف فرانك غرب أفريقي.

وتقام المباراة الافتتاحية بين كوت ديفوار وغينيا بيساو يوم 13 يناير الجاري على ملعب الحسن واتارا