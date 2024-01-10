الإسماعيلي يسعى لتسويق صبحي ودسوقي بطلب من إيهاب جلال

يسعى مجلس إدارة النادي الإسماعيلي، إلى تسويق ثنائي الفريق الأول لكرة القدم عصام صبحي ومحمد دسوقي خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وقال مصدر مسؤول داخل الإسماعيلي في تصريحات صحفية، إن إيهاب جلال المدير الفني للفريق تقدم بتقرير فني فيما يخص الثنائي، شمل الموافقة على رحيلهما.

وتسعى إدارة النادي الإسماعيلي إلى استقطاب عروض جادة للموافقة بشكل نهائي على رحيل الثنائي.

على جانب آخر، يواصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي استعداداته لمواجهة فريق سيراميكا يوم الأربعاء المقبل في بطولة كأس رابطة المحترفين.

ويسعى الإسماعيلي إلى تحقيق الفوز في هذه المباراة بعد الهزيمة في الجولة الأولى أمام فريق الداخلية، ومن المنتظر أن يدخل الفريق معسكرا مغلقا يوم الاثنين المقبل قبل موعد هذه المباراة بـ48 ساعة من أجل مزيد من التركيز للاعبي الفريق.