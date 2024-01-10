تقرير: الصين مازالت سوقا مهمة للشركات متعددة الجنسية

أظهر تقرير اقتصادي نشر اليوم الأربعاء استمرار الصين كسوق مهمة للشركات متعددة الجنسية خلال العام الحالي، حيث يرى مسؤولو هذه الشركات فرصا جيدة من خلال تعافي الاستهلاك في السوق الصينية.

وبحسب بيانات شركة الاستشارات الإدارية العالمية باين أند كومباني فإن الصين شكلت حوالي 15% من إيرادات أكبر 200 شركة متعددة الجنسية في اليابان وأوروبا والولايات المتحدة عام 2022.

ونقلت صحيفة ساوث تشاينا مورنينج بوست عن برونو لينس شريك باين أند كومباني في شنغهاي قوله "من المهم إلقاء نظرة أطول مدى على الصين بدلا من التركيز على التقلبات قصيرة المدى، اقتصاد الصين سيواصل النمو مع زيادة حصته من الإيرادات العالمية للشركات متعددة الجنسية".

ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) عن ألفيردو مونتوفار هيلو رئيس مركز الصين للاقتصادات والأعمال في معهد كونفرانس بورد الأمريكي للدراسات الاقتصادية القول إن "المزيد من قادة الشركات يتحدثون عن الحاجة إلى الدفاع عن عملياتهم في الصين وهذا ليس فقط بسبب أهمية الصين كسوق نهائية لمنتجات هذه الشركات وخدماتها ولكن أيضا بسبب أهمية دورها في سلاسل إمداداتها بفضل النظام الصناعي الصيني عالي الكفاءة من حيث التكلفة والعائد".