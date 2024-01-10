وزيرة الهجرة: نولي أهمية كبرى لشباب المصريين بالخارج

تلقت السفيرة سها جندي وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، تقريرا من فريق العمل بالوزارة بشأن الجهود المبذولة في دعم وتمكين شباب المصريين بالخارج والتواصل معهم خلال عام 2023.

وقالت جندي، إن وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، تولي أهمية كبرى وغير مسبوقة لملف الشباب المصري بالخارج، في ضوء توجيهات القيادة السياسية بتنفيذ خطة تمكين الشباب ورعايتهم لربطهم بالوطن الأم، وتعزيز روح الانتماء لديهم، وضخ دماء جديدة في مؤسسات الدولة، وفي هذا الملف كان للوزارة دور كبير خلال عام 2023.

وأضافت أن الجمهورية الجديدة تحرص على منح الشباب المصري الفرصة لخدمة الوطن وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، حيث منحت القيادة السياسية الشباب الكثير من الفرص غير المسبوقة، سواء في منتدى شباب العالم أو في دمجهم في الوزارات ومؤسسات الدولة ومنحهم الكثير من الفرص للتدريب والتأهيل على يد الخبراء المتخصصين، واختيار المتميزين منهم للمشاركة في قيادة العمل بالوزارات والمحافظات وكبرى المؤسسات لخلق جيل جديد قادر على المشاركة في عملية صناعة القرار وتحمل المسئولية في بناء الوطن وتحقيق المزيد من الإنجازات سعيا لمستقبل أفضل لهذا البلد العظيم.



وأوضحت وزيرة الهجرة، أن التقرير تناول أهم الجهود التي تم إنجازها خلال عام 2023 على النحو التالي:



- مركز الهجرة لشباب المصريين بالخارج "ميدسي"

‏‎نوهت جندي، بأن الوزارة لم تغفل عن الدور الوطني الهام الذي يقوم به مركز وزارة الهجرة لشباب المصريين بالخارج "ميدسي"، والذي يضم عددا من شباب الباحثين والطلاب المصريين المتميزين في عدد من الجامعات العالمية في مختلف التخصصات، حيث يضطلع شباب المركز بدور بناء وفاعل في تعريف المجتمعات التي يعيشون بها بما تمتاز به مصر من مقومات حضارية وسياحية، لا يوجد مثلها في أي دولة حول العالم، فضلًا عن مساندتهم لأبناء مصر بالخارج لاسيما وقت الأزمات.

وأكدت أنها عقدت اجتماعات افتراضية مع ممثلي المركز وأعضائه في الدول التي تشهد تلك الأحداث لمتابعة أوضاعهم وتقديم سبل الدعم لهم لإنقاذ الشباب والطلاب المصريين وأعضاء الجالية من تلك المناطق، حيث بذل شباب المركز وسفرائه مجهودا عظيما في دعم الجاليات بالدول التي عانت من صراعات أهلية وكوارث طبيعية ونزاعات مسلحة وخصوصا، في روسيا وأوكرانيا والسودان وزلزال تركيا وسوريا وغيرها، وتقدمو بالمساعدة الممكنة لجالياتنا المصرية.

وبرز دورهم عقب زلزال تركيا وأزمة السودان بوجه خاص في إنقاذ الطلبة المصريين بالتعرف على أماكن تواجدهم تحديدا للترتيب لخطط الإخلاء، وفي احتياجات الطلاب تحت القصف في السودان وبالنسبة لجهود الإيواء في تركيا وغيرها الكثير مما يقومون به، إضافة لكل أشكال المساعدة التي قدمها ومازال يقدمها شباب ميدسي؛ لدعم العمل بالسفارات ودعم طلبات الجاليات في الخارج وخصوصا زملائهم في الجامعات التي يدرسون بها وتنظيم اللوجستيات الخاصة بهم وإيصال الصوت باحتياجاتهم للوزارة لتذليل أي تحديات.



- الاستراتيجية الوطنية لشباب المصريين الدارسين بالخارج

وكشفت وزيرة الهجرة، عن مشاركة وزارة الهجرة بجلسة "نحو الوصول إلى صفر انبعاثات كربونية" في جناح الأحداث الجانبية للمنطقة الخضراء بمشاركة 6 من شباب المصريين الخبراء والدراسين بالخارج والمتخصصين في مجالات الطاقة المستدامة والنظيفة، والهيدروجين الأخضر والقضاء على الانبعاثات الكربونية وتقنيات الذكاء الاصطناعي وغيرها من القضايا المرتبطة بسياسة مصر للتحول إلى الطاقة النظيفة والمتجددة، ضمن فعاليات مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ Cop27 والذي عقد بمدينة شرم الشيخ، حيث تم مناقشة القضايا المتعلقة بمصادر الطاقة المتجددة، وتقنيات دعم الحلول البديلة، وتقديم حلول مبتكرة لتعظيم الاستفادة من طاقة الرياح والطاقة الشمسية الحرارية وتكنولوجيا التقاط الكربون.

- استراتيجية المرحلة الجديدة

وأشارت وزيرة الهجرة، إلى إعادة هيكلة المركز وتوسيع مجالات عمله والفئات المستهدفة من شباب المصريين بالخارج ليشمل شباب المصريين الدارسين بالخارج، وشباب الخريجين والباحثين بالخارج ممن يقومون بإجراء بحوث دراسات متقدمة ومهام عملية مثل الماجستير أو الدكتوراه، وشباب الخريجين والعاملين بالشركات والمؤسسات والجامعات بالخارج.



- تشكيل مجموعات وتكليفها بوضع خطة عمل

ونوهت جندي، بالأنشطة علمية والثقافية والفنية والسياحية، أنشطة منظمة للربط بين سوق العمل المحلي والشباب المصري بمن خريجي الجامعات الأجنبية، والنشر الدوري للأوراق البحثية والأبحاث التي يقدمها شباب المصريين بالخارج، وربط شباب الجيل الثاني والثالث من أبناء المصريين بالخارج الراغبين في المشاركة بفعاليات المركز.

- لقاءات تفاعلية عبر تطبيق زووم

أوضحت الوزيرة، أن شباب المصريين الدارسين بالخارج شاركوا بجدية في التدريبات الشاقة لعدد من وحدات القوات المسلحة المصرية عقب ترشيحهم من قِبل وزارة الهجرة في برنامج المعايشة بالتعاون مع إدارة الشئون المعنوية للقوات المسلحة في وظهورهم في فيلم "مصري"، الذي تم عرضه في الندوة التثقيفية في إطار الاحتفالات بالذكرى 49 لنصر أكتوبر العظيم في أكتوبر 2022.

وكشفت عن عدد من السفراء الجدد لمركز وزارة الهجرة للحوار للشباب المصريين بالخارج "ميدسي"، وهو العدد الذي يضم نخبة من الباحثين والطلاب المصريين في عدد من الجامعات العالمية في التخصصات المختلفة؛ لمناقشة خطة المركز في الفترة المقبلة، وكيفية الاستفادة من الخبرات التي يكتسبها الباحثون من دراساتهم المتخصصة في الجامعات العالمية.

وأشارت إلى أهمية بناء قاعدة البيانات للطلاب الدارسين بالخارج، مؤكدة أهمية دور هذه البيانات في إنقاذ 10 آلاف طالب في السودان وأماكنهم وأهمية العمل في مختلف الدول التي بها ممثل لمركز "ميدسي" على بناء قاعدة بيانات عن الطلاب الدارسين وأماكنهم، لمساعدتهم في حال حدوث أي طارئ.



‏‎وأكدت أن لشباب المركز دور كبير حيث قامت وزيرة الهجرة بتكليفهم بحث زملائهم على المشاركة في الانتخابات الرئاسية 2024، حيث بذلوا الكثير من الجهود المتميزة خلال أيام الانتخابات الرئاسية في العديد من دول العالم إلى جانب دورهم في التعريف بمختلف المحفزات التي تقدمها الدولة المصرية للمواطنين بالخارج، والرد على ما يثار من شائعات حول الدولة المصرية؛ لذلك فإن الوزارة حريصة على توفير المحتوى التوعوي اللازم ليساعد الشباب على الحديث بأدلة واضحة ووثائق وبراهين لتأكيد رجاحة الموقف المصري في مختلف الأحداث والقضايا.

- مجلس شباب الخبراء والباحثين المصريين بالخارج



قالت إنه يجري حاليًا العمل على قدم وساق من أجل إطلاق مجلس شباب الخبراء والباحثين المصريين بالخارج، والذي يضم متخصصين وخبراء من الشباب في جميع المجالات، ضمن توجه الدولة نحو الاستفادة من كوادرها الشبابية وقوتها الناعمة حول العالم في بناء الجمهورية الجديدة، خاصة بعدما شارك عدد من هؤلاء الشباب بأفكارهم وأبحاثهم في قمة المناخ التي عقدت في مدينة شرم الشيخ في نوفمبر 2022.

ونوهت بعقد اجتماع مع شباب المصريين الدارسين بالخارج المشاركين في مؤتمر المناخ COP27 وتم الاتفاق على إنشاء مجلس استشاري متخصص من شباب الباحثين والعلماء المصريين بالخارج، على أن يضم المجلس الاستشاري مجموعات عمل متخصصة؛ لمناقشة القضايا المتعلقة بجهود التنمية بالدولة وتقديم المقترحات وتقنيات دعم الحلول المتطورة والعمل على نقل أحدث الخبرات البحثية بالخارج في مختلف المجالات في مصر.

وأشارت إلى أن مركز الهجرة للحوار "ميدسي"، هو الأول من نوعه في مصر، لشباب المصريين الدارسين بالخارج؛ ويهدف إلى ضمان استدامة التواصل مع الطلاب المصريين بالخارج كما يعد المركز بمثابة حلقة وصل بين الشباب المصريين الدارسين بالخارج، بوطنهم الأم، وأن المركز قام بتوفير عدد كبير من فرص التدريب لشباب المصريين الدارسين بالخارج.



- رحلات ومعسكرات الشباب لدعم الولاء



وأضافت وزيرة الهجرة، أن الوزارة وقعت مع قيادة قوات الدفاع الشعبي والعسكري بروتوكول تعاون في ديسمبر من عام 2022؛ لتأهيل شباب المصريين بالخارج وإعداد كوادر قادرة على ممارسة القيادة في شتى المجالات بما يتناسب مع متطلبات العصر الحديث والتطور التكنولوجي.

- ملتقى لوجوس الرابع لشباب المصريين في الخارج

وأكدت تنظيم ملتقى لوجوس الرابع للشباب المصريين في الخارج، خلال الفترة من 20 إلى 27 أغسطس 2022 تحت رعاية الكنيسة القبطية الأرثوذكسية وبالتعاون مع وزارة الهجرة بمشاركة 200 شاب وفتاة من 30 دولة تمثل قارات العالم؛ بهدف تعريفهم بوطنهم الأم.

- زيارات الملتقى

ونوهت بزيارة المدينة التراثية في العلمين للشباب شملت (زيارة لمنطقة البلازا بالمدينة التراثية - وزيارة المسجد ومشروع تنفيذ الكنيسة بالمدينة) بحضور عدد من الأساقفة وقيادات الكنيسة المصرية، بهدف تعريفهم على حجم الإنجاز وعملية التنمية التي تحدث بمصر على أرض الواقع، وتعزيز ربطهم بوطنهم الأم، كمن تم زيارة المعالم الدينية والسياحية بالقاهرة وأسيوط.

وكشفت عن تنظيم زيارة إلى الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، بحضور قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، وزيارة إلى قصر عابدين بالقاهرة، حيث استمعوا إلى شرح لمحتوياته، وكيف أنه يعبر عن أكثر من عصر من عصور مصر، كما تم تنظيم زيارة الأهرامات وأبو الهول وقناة السويس الجديدة والكنيسة المعلقة، وديري الشهيدين أبوسيفين بمصر القديمة ومار مينا بمريوط وكاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة، ومتحف الحضارات إلى جانب العديد من المعالم السياحية في مصر، هذا بالإضافة إلى زيارة لديري درنكة والمحرق في أسيوط دير السيدة العذراء بجبل درنكة في أسيوط.

- اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء

وأشارت إلى تنظيم اجتماع مع رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي في مقر مجلس الوزراء بمدينة العلمين، بحضور قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، وبمشاركة 90 من الشباب الأقباط في الخارج من أبناء الجيلين الثاني والثالث.

- افتتاح جناح وزارة الهجرة في معرض لوجوس

نوهت جندي، بافتتاح جناح وزارة الهجرة المقام بمعرض لوجوس في دير الأنبا بيشوي بوادي النطرون بحضور قداسة الباب تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية.

وشارك في المعرض مؤسسة دار نهضة مصر للنشر، ومؤسسة شيزلونج لخدمات الدعم النفسي، ضم جناح وزارة الهجرة بالمعرض عروضًا توضيحية وكتيبات تعريفية باللغتين العربية والإنجليزية تحتوي على ما تم إنجازه في الأنشطة والملفات التي تنفذها الوزارة والتي من شأنها رعاية شباب مصر في الخارج وتقديم خدمات لهم، أبرزها مبادرات "مركز حوار شباب مصر الدارسين بالخارج - ميدسي"، و"اتكلم عربي".

- زيارة طلاب مدرسة "فيلوباتير كولدج" المصرية بكندا

قالت إن وزارة الهجرة نظمت زيارة لعدد 54 من أبناء المصريين بالخارج من الدارسين وخريجي مدرسة "فيلوباتير كولدج" المصرية بكندا، لمقر قوات الصاعقة المصرية، والعاصمة الإدارية الجديدة، وقناة السويس، وساهم الشباب بتبرعات بلغت قيمتها 1.2 مليون جنيه مصري لصالح المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

- ملتقى لوجوس الخامس

أجرت جندي، زيارة للمتحف المصري الكبير، بصحبة وفد ملتقى لوجوس الخامس للشباب الذي تنظمه الكنيسة الأرثوذكسية ويرعاها قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بحضور نحو 100 شاب وشابة من مختلف دول العالم.

- المعسكرات والندوات

أوضحت أن وزارة الهجرة أطلقت المبادرة الرئاسية "اتكلم عربي" إيمانًا بأهمية دور اللغة العربية في تشكيل وجدان الأجيال القادمة وحرصًا منا على تعميق الولاء والانتماء لدى أبناء المصريين بالخارج، من الأجيال الثاني والثالث والرابع والخامس.

وأطلقت المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية "اتكلم عربي" تحت شعار "جذورنا المصرية"؛ لتعريف أبناء المصريين بالخارج أيضًا بتراث وطنهم مصر الضارب بجذوره في عمق التاريخ وحضارتها العريقة، وذلك من خلال المعسكرات التفاعلية والتي كان آخرها في سبتمبر الماضي باستضافة ورعاية المتحف القومي للحضارة المصرية ومشاركة نحو 45 طفلا وبالتعاون مع شركة الزمرة، حيث تراوحت أعماره أبناءنا المشاركين في المعسكر من 8 إلى 13 عامًا، من مختلف الدول.

- عقد ندوات تثقيفية

وكشفت عن عقد عدد من الندوات التثقيفية التي تستهدف أبنائنا في الداخل من المتعلمين في المدارس الدولية في مصر، وأبنائنا في الخارج من الجيل الثاني إلى الخامس من أبناء المصريين، لاهتمامنا بغرس جذور اللغة العربية في وعي أبنائنا بالداخل والخارج، والاحتفاء بالشخصية المصرية وتاريخها وإرثها الحضاري، وكان آخرها بالتعاون مع وسيم السيسي، وميسرة عبدالله نائب الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف القومي للحضارة للشئون الأثرية، وتم عقدها في عدد من المدارس الدولية لأبنائنا من مختلف الأعمار بمدارس الأوروبا شولا الألمانية وكيبلينج الإنجليزية وليسيه ڤولتيز الفرنسية.



ونظمت وزارة الهجرة، فعاليات مؤتمر إحياء اليوم العالمي للغة العربية، بالتعاون مع وزارة الثقافة ومنظمة التربية والعلوم والثقافة التابعة للأمم المتحدة "اليونسكو"، في قصر الأمير طاز بالقاهرة، حيث تضمن المؤتمر ورشة تعليم الكتابة بالخط العربي لابناء المصريين بالخارج ليتعلموا كتابة أسمائهم باللغة العربية.

وأكدت خلالها السفيرة سها جندي، أهمية تمسك أبنائنا بالخارج بجذورهم وتاريخهم ومعرفة الحضارة المصرية التي علمت العالم مختلف الفنون، لتبقى دائما مصدر إلهام لهم ليكونوا في صدارة النابغين في جامعاتهم بالخارج.

- التعاون مع الأكاديمية الوطنية للتدريب

وأشارت وزيرة الهجرة، إلى تعاون وزارة الهجرة مع الأكاديمية الوطنية للتدريب من خلال برنامج تدريب الشابات المصريات بالخارج ضمن برامج تأهيل المرأة للمهام القيادية، كجزء من استراتيجية الدولة لتعزيز قدرات ومعارف ومهارات المرأة التي تضمن لها مكانا وفرصة في سوق العمل.

- مدارس المسار المصري بالخارج

وأشارت إلى التعاون مع وزارة التربية والتعليم بشأن فصل العام الدراسي لامتحانات ابنائنا في الخارج إلى فصلين دراسيين. والتوسع في انشاء مدارس المسار المصري في الخارج. واستمرارا لجهود توفير مميزات للمصريين بالخارج التقت السفيرة سها جندي، رضا حجازي وزير التربية والتعليم؛ تنفيذًا لتوصيات المؤتمر الثالث للكيانات المصرية بالخارج، حيث صدر قرار بشأن تنظيم امتحانات أبنائنا في الخارج، تحت إشراف السفارات المصرية في مختلف دول العالم، وأن تتم الامتحانات وفقًا لنظام الفصلين الدراسيين للمرة الأولى.

- لجنة وطنية لإدماج الطلبة العائدون من مناطق النزاع

قالت إنه في ضوء تكليفات القيادة السياسية بإعادة النظر في التماسات الطلاب المصريين العائدين روسيا وأوكرانيا، تم تشكيل اللجنة الوطنية الدائمة لمتابعة الطلاب المصريين بالخارج من العائدين من مناطق نزاعا وذلك في مارس الماضي؛ لإدارة هذا الملف تحت إشراف وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج وبالتنسيق مع وزارتي الخارجية والتعليم العالي والبنك المركزي المصري وأجهزة الدولة المعنية، وذلك لدراسة مدى ملائمة اتخاذ الإجراءات القانونية لوضع بعض المعايير الاستثنائية للطلاب العائدين من روسيا وأوكرانيا لتسهيل عملية قبولهم بالكليات المناظرة لكلياتهم بالجامعات الخاصة والأهلية المصرية في إطار حرص الدولة المصرية على مستقبل أبنائها.

وأكدت حرص وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج على اتخاذ إجراءات استباقية من خلال طلب ضم الطلاب المصريين العائدين من السودان لولاية اللجنة الوطنية الدائمة لمتابعة الطلاب المصريين بالخارج خاصة في ظل التوقعات بعودة ما يزيد عن 5000 آلاف طالب جراء الأزمة؛ نظرًا لأن غالبية الجالية المصرية في السودان من الطلاب المصريين الدارسين بالجامعات السودانية وذلك حتى يتسنى لهم التحويل للدراسة بالكليات المناظرة لكلياتهم بالجامعات الخاصة والأهلية بذات الضوابط والتسهيلات الطبقة بشأن الطلاب المصريين العائدين من روسيا وأوكرانيا.

وعكفت اللجنة، برئاسة وزارة الهجرة على مدار الشهور الماضية على بحث ودراسة كافة المشكلات التي تواجه الطلبة المصريين العائدين من مناطق الصراع وتذليل أي معوقات أمامهم قد تحول دون تحقيق أحلامهم وطموحاتهم العلمية والعملية وتقديم كافة التسهيلات لهم وذلك بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مما أسفر عن قبول الطلاب العائدين من مناطق الصراع لكلياتهم المناظرة في الجامعات المصرية الخاصة والأهلية مع مراعاة الطاقة الاستيعابية لكل جامعة والضوابط المعمول بها.

ولوحظ مؤخرًا عودة بعض الأعداد من الطلاب إلى الجامعات في السودان.

وأهابت وزارة الهجرة، بجميع الطلاب المصريين الدارسين في السودان بعدم التوجه مرة أخرى إلى هذه المناطق؛ حفاظًًا على أرواحهم.

وتستمر اللجنة، في أعمالها لبحث ودراسة المستجدات التي قد تطرأ بشأن الطلاب المصريين الدارسين بالخارج.

وتعتزم وزارة الهجرة العمل على إنشاء المركز الوطني للهجرة في المرحلة القادمة على مستوى الدولة؛ ليكون الشباب المصري في الداخل والخارج هم لبنته الأساسية وشعلة المنطاد التي من شأنها أن تطلق هذا الملف لتحقيق المزيد من الإنجاز في ملف التنمية.