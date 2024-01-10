ارتفاع عدد قتلى زلزال وسط اليابان إلى 206 أشخاص

ذكرت السلطات اليابانية، اليوم الأربعاء، أن عدد قتلى الزلزال القوي الذي ضرب مقاطعة إيشيكاوا والمناطق المحيطة بها في وسط اليابان ارتفع إلى 206 قتلى، بينما لا يزال نحو 50 آخرين في عداد المفقودين.

وذكرت وكالة "كيودو" اليابانية للأنباء، أن حصيلة القتلى تتضمن ثمانية أشخاص لم يلقوا حتفهم بسبب الزلزال، الذي بلغت قوته 7.6 درجات على مقياس ريختر، ولكن يعتقد أنهم توفوا نتيجة تدهور صحتهم، في بعض الحالات بسبب الضغط الناجم عن إجلائهم.

ومازال هناك أكثر من 26 ألف شخص يعيشون في مراكز الإجلاء، في حين مازال 3100 يعانون من تقطع السبل بهم؛ بسبب تضرر الطرق، وفقا لحكومة الإقليم.