عقد رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، اجتماعا ثنائيا، اليوم، مع الرئيس الإماراتي محمد بن زايد ال نهيان الذي يزور الهند حاليا، حيث تم توقيع العديد من مذكرات التفاهم.

وسيكون الرئيس الإماراتي هو الضيف الرئيسي للنسخة العاشرة من "قمة جوجارات العالمية النابضة بالحياة" التي سيفتتحها رئيس الوزراء مودي في مركز مؤتمرات ماهاتما ماندير في مدينة غاندى ناجار غدا الأربعاء.

وكتبت إدارة الإعلام في ولاية جوجارات على موقع "إكس" "تعزيز العلاقات! تم توقيع عدة مذكرات تفاهم بين الهند والإمارات بحضور رئيس الوزراء ناريندرا مودي والرئيس الإماراتي محمد بن زايد ال نهيان دليل على الشراكة الدائمة والالتزام المشترك".

وكان مودي استقبل رئيس الإمارات حاكم أبوظبي في مطار أحمد أباد وشارك الزعيمان في جولة في الطريق في المساء، وفقا لوكالة أنباء "برس تراست أوف انديا".