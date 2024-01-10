يعتزم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اقتراح قانون لإجراء اختبارات كشف الكذب للوزراء الإسرائيليين الذين يشاركون في اجتماعات أمنية.



وأعاد رئيس الوزراء الإسرائيلي السبب وراء مطالبته إلى أن الكثير من المداولات الحكومية يتم تسريبها إلى الصحافة ووسائل الإعلام، حسبما نقلت شبكة "سكاي نيوز" عن "القناة 12" الإسرائيلية.



وقال نتنياهو، خلال اجتماع مجلس الوزراء الإسرائيلي: "لدينا وباء التسريبات، وأنا لست على استعداد للاستمرار على هذا النحو، ولهذا السبب وجهت لقانون يقضي بأن كل من يحضر في الوزارات والمناقشات الأمنية، بما في ذلك الرتب السياسية والمهنية، سيخضع لاختبار كشف الكذب".



ولكن ما هي اختبارات كشف الكذب؟ وكيف يعمل جهاز كشف الكذب؟



يعرف جهاز كشف الكذب عالميا باسم "البوليجراف"، وهو جهاز أو أسلوب يقيس ويسجل العديدَ من المؤشرات الفيزيولوجية، كضغط الدم، والنبض، والتنفس، واستجابة الجلد، أثناء سؤال شخص ما سلسلة من الأسئلة وإجابته عليها.



ووفقا لما ذكرته إذاعة "مونت كارلو الدولية" الفرنسية، في تقرير سابق لها، فتعود فكرة جهاز كشف الكذب أو البوليجراف إلى عام 1895، عندما لجأ الإيطالي سيزاري لومبروسو إلى إناء مملوء بالماء، كانت توضع فيه يد الشخص الذي يخضع للاستجواب، فإن ظهرت تموجات في الإناء فذلك يعني أن نبض الشخص قد تغير بفعل شعور ما.



لكن يرجع الاكتشاف الحقيقي لجهاز كشف الكذب، إلى عام 1921، عندما اخترع الشرطي الأمريكي جون لارسون، الجهاز بشكله الحالي، والذي كان يعتمد على التغيرات البسيكولوجية والفيزيولوجية التي تظهر عند الشخص عندما يكذب، من خلال قياس نفس الشخص وضغط دمه.



ووفقا لما ذكرته شبكة "بي بي سي" البريطانية، فيمكن أن يقيس البوليجراف مؤشرات أخرى، تُستخدم بدورها لكشف الكذب، مثل التغيرات التي تشهدها حدقة العين، وكذلك قياس نشاط المخ باستخدام الرنين المغناطيسي الوظيفي.



وجهاز كشف الكذب "البوليجراف" معتمد في أكثر من 20 دولة حول العالم بما في ذلك بريطانيا والولايات المتحدة، حيث يسجل استخدام الجهاز مليونين ونصف مليون مرة في العام الواحد.



وفي بعض البلدان تُستخدم أجهزة كشف الكذب كأداة استجواب مع المشتبه فيهم جنائياً أو المرشحين لشغل وظائف حساسة في القطاع العام أو الخاص.



ورغم أن المحاكم الجنائية في الولايات المتحدة وغالبية بلدان أوروبا لا تقر عموما الاستعانة بالأدلة المستمدة من أجهزة كشف الكذب، فإن السلطات اكتشفت استخدامات أخرى لأجهزة البوليجراف.



ففي المملكة المتحدة، يستخدم الضباط المكلفون بمراقبة المُفرج عنهم من المجرمين بعد انتهاء مدة العقوبة أجهزة كشف الكذب "البرليجراف" لمتابعة سلوك من ارتكب منهم جرائم جنسية خطيرة، وهو ما أدى لإعادة عشرات من الأشخاص إلى السجون.



أما في الولايات المتحدة، فتُستخدم تلك الأجهزة في إجراء اختبارات على المرشحين للعمل في وكالة الاستخبارات المركزية "سي آي آيه"، وغيرها من الوظائف الحكومية الحساسة.