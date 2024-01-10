الحكومة الألمانية توافق على توريد صواريخ جو - جو إلى السعودية

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أكد المتحدث باسم الحكومة الألمانية شتيفن هيبشترايت، اليوم الأربعاء، صحة تقرير لمجلة "دير شبيجل" أفاد بموافقة برلين على توريد 150 صاروخا جو-جو طراز إيريس - تي إلى المملكة العربية السعودية.