 الحكومة الألمانية توافق على توريد صواريخ جو - جو إلى السعودية - بوابة الشروق
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الحكومة الألمانية توافق على توريد صواريخ جو - جو إلى السعودية

د ب أ
نشر في: الأربعاء 10 يناير 2024 - 3:47 م | آخر تحديث: الأربعاء 10 يناير 2024 - 3:47 م

أكد المتحدث باسم الحكومة الألمانية شتيفن هيبشترايت، اليوم الأربعاء، صحة تقرير لمجلة "دير شبيجل" أفاد بموافقة برلين على توريد 150 صاروخا جو-جو طراز إيريس - تي إلى المملكة العربية السعودية.

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