 جيش الاحتلال يزعم: هاجمنا أكثر من 150 هدفا خلال الـ24 ساعة الماضية بقطاع غزة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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جيش الاحتلال يزعم: هاجمنا أكثر من 150 هدفا خلال الـ24 ساعة الماضية بقطاع غزة

أحمد علاء
نشر في: الأربعاء 10 يناير 2024 - 10:42 ص | آخر تحديث: الأربعاء 10 يناير 2024 - 10:42 ص

زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، مهاجمة أكثر من 150 هدفًا خلال الـ24 ساعة الماضية، في قطاع غزة.

وقال بيان لجيش الاحتلال، إن عملياته استمرت في منطقة المغازي وخانيونس،مدعيا مهاجمة أكثر من 150 هدفًا.

وادعى البيان، قتل عدد من المقاومين والعثور على أسلحة خلال الغارات التي نفذتها القوات.

وواصل مزاعمه قائلا إنهم عثروا على ما يزيد على 15 فتحة نفق تحت أرضية في المنطقة.

كما ادعى أنه خلال مداهمة مبانٍ عسكرية في المنطقة، عثرت القوات على المنصات لإطلاق القذائف الصاروخية، والصواريخ، والطائرات المسيرة، والمواد المتفجرة، على حد قوله.

ومنذ اندلاع الحرب على غزة في 7 أكتوبر الماضي، يقصف جيش الاحتلال كل أرجاء قطاع غزة، فيما وصل عدد الشهداء إلى 23210 شهداء.


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