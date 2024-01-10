يعتزم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اقتراح قانون لإجراء اختبارات كشف الكذب للوزراء الإسرائيليين الذين يشاركون في اجتماعات أمنية.



وأعاد رئيس الوزراء الإسرائيلي السبب وراء مطالبته إلى أن الكثير من المداولات الحكومية يتم تسريبها إلى الصحافة ووسائل الإعلام، حسبما نقلت شبكة "سكاي نيوز" عن "القناة 12" الإسرائيلية.



وقال نتنياهو، خلال اجتماع مجلس الوزراء الإسرائيلي: "لدينا وباء التسريبات، وأنا لست على استعداد للاستمرار على هذا النحو، ولهذا السبب وجهت لقانون يقضي بأن كل من يحضر في الوزارات والمناقشات الأمنية، بما في ذلك الرتب السياسية والمهنية، سيخضع لاختبار كشف الكذب".



ولكن، هل يمكن الوثوق بنتائج اختبارات كشف الكذب على وزراء الاحتلال الإسرائيلي؟



يعرف جهاز كشف الكذب عالميا باسم "البوليجراف"، وهو جهاز أو أسلوب يقيس ويسجل العديدَ من المؤشرات الفيزيولوجية، كضغط الدم، والنبض، والتنفس، واستجابة الجلد، أثناء سؤال شخص ما سلسلة من الأسئلة وإجابته عليها.



ووفقا لما ذكرته شبكة "بي بي سي" البريطانية، فيمكن أن يقيس البوليجراف مؤشرات أخرى، تُستخدم بدورها لكشف الكذب، مثل التغيرات التي تشهدها حدقة العين، وكذلك قياس نشاط المخ باستخدام الرنين المغناطيسي الوظيفي.



ومع ذلك، فقد ذكرت إذاعة "مونت كارلو الدولية" الفرنسية، في تقرير سابق لها، أن العلماء والمتخصصين شككوا في جهاز كشف الكذب "البوليجراف"، والذي لا يمكن الوثوق فيه بشكل مطلق، إذ أنه يعتمد على قياس التغيرات الفيزيولوجية التي تطرأ على جسم الشخص، كمعدل التنفس والنبض ومستوى ضغط الدم، فضلا عن الاستجابة الجلدية الكهربائية.



وأكد بعض العلماء أنه يمكن للأشخاص الذين تمرنوا على الكذب أو بإمكانهم السيطرة على مشاعرهم أن يغشوا الآلة، كما حدث في حالة العميل الروسي ألدريش إيمز، الذي كان يعمل في وكالة الاستخبارات الأمريكية، وخضع مرتين لجهاز كشف الكذب دون التمكن من معرفة حقيقة إن كان عميلاً يعمل لصالح الروس.



ووفقا لتقرير سابق أعدته شبكة "بي بي سي" البريطانية، يتخوف العديد من الباحثين من أن النظرية التي تقوم عليها أجهزة كشف الكذب خاطئة من الأصل، بالنظر إلى أن الاستجابة الفسيولوجية للمرء لا ترتبط بالضرورة بإقدامه على الكذب.



ففي عام 2011، كشف تحليل إحصائي يُعرف باسم "تحليل تلوي" أجرته الرابطة الأمريكية المعنية باختبارات كشف الكذب باستخدام "البوليجراف" عن أن نتائج الاختبارات التي تجري في هذا الشأن باستخدام أسلوب طرح الأسئلة المُقارنة، تكون خاطئة في ما تصل نسبته إلى نحو 15% من المرات.