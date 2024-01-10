الشرطة الكورية الجنوبية: الرجل الذي طعن زعيم المعارضة كان يهدف إلى منعه من الترشح للرئاسة

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أعلنت الشرطة في كوريا الجنوبية، اليوم الأربعاء، أن الرجل الذي طعن زعيم المعارضة لي جاي ميونج في رقبته الأسبوع الماضي، يبدو أنه تحرك بناء على دوافع سياسية.

وقالت الشرطة، في مدينة بوسان الساحلية بجنوب شرق البلاد، للصحفيين، إن أقوال المهاجم تظهر أنه أراد أن يحول دون أن يصبح السياسي الذي ينتمي لتيار يسار الوسط رئيسا للبلاد.

وأضافت الشرطة، أنه يبدو أن الرجل كان لديه شركاء في الإعداد للهجوم.

وكان رئيس الحزب الديمقراطي "59 عاما" تعرض للطعن في رقبته خلال زيارة لبوسان في الثاني من يناير.

وألقي القبض على مرتكب الهجوم على الفور.

وأفادت وسائل الإعلام في كوريا الجنوبية، بأن الشرطة أحالت القضية إلى مكتب النائب العام اليوم الأربعاء.

ويواجه المشتبه به اتهامات بالشروع في القتل.

وتمكن "لي" من مغادرة المستشفى في سيول اليوم الأربعاء، حيث خضع لعملية جراحية. ونقلت وكالة يونهاب للأنباء عنه القول إنه يأمل أن يساعد هذا الفعل العنيف المروع في وضع حد "للمعترك السياسي الشبيه بالحرب في كوريا الجنوبية".

ووقع حادث الطعن قبل 3 أشهر من الانتخابات البرلمانية في كوريا الجنوبية.

وقالت الشرطة، إن مرتكب الحادث أراد أيضا منع لي من ترشيح المقربين منه للانتخابات.

وكان لي نفسه أحد المرشحين في الانتخابات الرئاسية قبل عامين.

وخسر بفارق ضئيل أمام الرئيس المحافظ الحالي يون سوك يول.