اليونان: موجة البرد وتساقط ثلوج يسببان فوضى في أجزاء من البلاد

ذكر خبراء الأرصاد الجوية في اليونان، أنه مع انخفاض درجات الحرارة في البلاد اليوم الأربعاء، ستصل موجة برد جديدة إلى ذروتها يوم السبت المقبل، بدون حدوث العديد من الظواهر الجوية الشديدة.

وفي شبه جزيرة "آتيكا"، من المتوقع حدوث غطاء من السحب، بالأساس في الشمال، ويصاحب ذلك هطول أمطار خفيفة وبعض الثلوج في المناطق الجبلية وشبه الجزيرة، حسب صحيفة "كاثيميريني" اليونانية اليوم.

وستتراوح درجات الحرارة ما بين 2 و11 درجة مئوية.

وشهدت "مقدونيا الغربية" تساقط الثلوح بكثافة والأمر نفسه في "بتوليمايدا" و"فلورينا" حيث سيتم إغلاق المدارس في "فلورينا" غدا الخميس، بينما طلب من الطلاب في "بريسبا" التأخر عن موعد وصولهم بساعة.