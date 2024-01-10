بلينكن وعباس يناقشان مسالة الضرائب الفلسطينية التي جمعتها إسرائيل

أكد وزير الخارجية الأمريكي أنطوني بلينكن، على الموقع الأمريكي القائل بأنه يجب إرسال كل عائدات الضرائب الفلسطينية التي جمعتها إسرائيل "إلى السلطة الفلسطينية باستمرار تماشيا مع الاتفاقيات السابقة".



وقالت وزارة الخارجية في بيان إن الرئيس جو بايدن أجرى مناقشات مثمرة مع رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس بشأن الإصلاحات الإدارية اليوم في رام الله، بحسب ما نقلته وكالة بلومبرج للأنباء.



وناقش بلينكن جهود التصدي للعنف "المتطرف"، وأكد مجددا على دعم الولايات المتحدة لاتخاذ خطوات ملموسة تجاه إقامة دولة فلسطينية جنبا إلى جنب دولة إسرائيل، على حد وصف البيان.