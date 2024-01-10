جلوبال تايمز الصينية: بكين تعتزم إرسال تشانج آه-6 إلى القمر في النصف الأول من عام 2024

قالت الصين، إن برنامجها لاستكشاف القمر يسير على الطريق الصحيح لتحقيق هدف إطلاق مركبة فضائية غير مأهولة إلى القمر في الأشهر المقبلة، في حين منيت جهود الولايات المتحدة للعودة إلى القمر بانتكاستين كبيرتين.

وذكرت وسائل إعلام حكومية صينية، اليوم الأربعاء، أن الدولة الآسيوية تعتزم إرسال مركبة فضائية غير مأهولة، "تشانج آه-6"، إلى الجانب البعيد من القمر في النصف الأول من عام 2024، وتجري الآن اختبارات ما قبل الإطلاق للبعثة، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

وأكدت صحيفة "جلوبال تايمز" الصينية، أن "مرافق موقع الإطلاق في حالة جيدة حاليا، حيث تتقدم جميع الاستعدادات بسلاسة وفقًا للخطة".

ووصلت مكونات المركبة الفضائية "تشانج آه-6" إلى مطار هاينان ميلان الدولي على متن الطائرتين ان-124 ويون-20 في 8 و9 يناير الجاري، حيث تم نقلها برا إلى موقع "وينتشانج" للإطلاق الفضائي.

يأتي هذا التقدم في نفس الأسبوع الذي أعلنت فيه شركة "أستروبوتيك تكنولوجي" أن محاولة مركبتها الفضائية المدعومة من وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" لكي تكون أول مركبة أمريكية تهبط على سطح القمر منذ أكثر من 50 عاما "لم يكن لديها أي فرصة" للهبوط على سطح القمر بسبب مشكلة واضحة في نظام الدفع في المركبة.

من ناحية أخرى، أعلنت وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا"، أمس الثلاثاء، أنها أرجأت لمدة عام تقريبا مهمة سفر رواد فضاء أمريكيين إلى القمر.

وقالت الوكالة إنها "ستؤجل إطلاق مهمة ارتيميس 3" التي كان من المقرر لها في الأصل أن تنطلق في أواخر عام 2025، حتى سبتمبر 2026.