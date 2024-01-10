حزب الله اللبناني ينفي اغتيال إسرائيل أحد أبرز قيادييه العسكريين

نفى حزب الله اللبناني مساء الثلاثاء صحة ما أعلنته إسرائيل بشأن اغتيال أحد قيادييه العسكريين البارزين.

وقال حزب الله في بيان: "ادّعت هيئة البث في الكيان الصهيوني والمتحدث العسكري باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أن العدو قام باغتيال من أسماه تارة مسؤول وحدة المسيرات في حزب الله و مسؤول القوة الجوية تارة أخرى"، حسبما نقلت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان.

وأضاف البيان: "العلاقات الإعلامية في حزب الله تنفي نفياً قاطعاً هذا الادّعاء الكاذب الذي لاصحة له على الإطلاق وتؤكّد أنّ الأخ المجاهد مسؤول وحدة المسيرات في حزب الله لم يتعرّض بتاتًا إلى أي محاولة اغتيال كما ادّعى العدو".

وكان المتحدث باسم الجيش الإٍسرائيلي دانييل هاجاري أعلن الثلاثاء أن إسرائيل مسؤولة عن قتل علي حسين برجي ، وهو قائد بارز في وحدة الطائرات المسيرة في حزب الله في جنوب لبنان.

وقال هاجاري: "استهدفناه (برجي) باستخدام طائرة تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي. برجي قاد عشرات الهجمات ضد إسرائيل باستخدام الطائرات المسيرة"، بحسب ما نقلته صحيفة يديعوت احرونوت الإسرائيلية على موقعها الإلكتروني.

وفي وقت سابق الثلاثاء أعلن وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس، في مقابلة تلفزيونية،أن بلاده تقف وراء قتل وسام الطويل القيادي بحزب الله أمس الأول الإثنين.

وحذر كاتس من أنه في حالة نشوب حرب كبرى، فإن لبنان "سيتلقى ضربة أقوى 50 مرة من تلك التي تلقاها في حرب لبنان الثانية (في عام 2006".