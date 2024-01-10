وزير الطاقة السعودي: لدينا 3 أضعاف من قدرة الطاقة المتجددة في العالم

أعلن وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان، اليوم الأربعاء، أن المملكة لديها ثلاثة أضعاف من قدرة الطاقة المتجددة في العالم، مشيرا إلى أن المملكة لم تعد توصف بأنها دولة رائدة في إنتاج النفط بل منتجة لجميع مصادر الطاقة.

وأضاف الوزير بن سلمان، في جلسة "تحولات الطاقة بالمملكة" ضمن فعاليات مؤتمر التعدين العالمي، الذي يعقد في الرياض اليوم أن المملكة الآن قطعت 10 سنوات من عملها في تحقيق كفاءة الطاقة، وأنها خلال أربع إلى خمس سنوات ستلحق بركب الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي في هذا الصدد، وبحلول 2030 ستتمكن من تحقيق كل المعايير الدولية في كفاءة الطاقة."

وأشار الوزير بن سلمان إلى أن المملكة تقود دوراً ريادياً في موضوع تغير المناخ، وتعمل مع الجميع داخل وخارج المملكة في العديد من الفعاليات، مشيرا إلى أن المملكة شاركت في العديد من الفعاليات الدولية بشأن الانتقال الأخضر لقطاع الطاقة.

وأوضح أن العالم سيواجه مشكلة حتمية في حال عدم وجود أمن لحماية قطاع الطاقة ، مضيفا أن المملكة تأخذ قضايا تغيّر المناخ على محمل الجد وتأخذ زمام المبادرة، متطلعا إلى وجود سوق للكربون على أن يكون سوقاً إقليمياً.

وأشار إلى أن هناك مساع للتمكن من الريادة في العديد من المجالات، موضحا أن مبادرات المملكة الخضراء تمثل ركيزة أساسية لتحقيق الحياد الصفري.