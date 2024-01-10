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المكتب الإعلامي الحكومي في غزة: ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين إلى 115 صحفيا


نشر في: الأربعاء 10 يناير 2024 - 5:13 م | آخر تحديث: الأربعاء 10 يناير 2024 - 5:18 م
أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، استشهاد الصحفي أحمد بدير؛نتيجة قصف الاحتلال الإسرائيلي، لمنزل ملاصق لمستشفى شهداء الأقصى بالمحافظة الوسطى، اليوم الأربعاء.

وأشار المكتب، عبر بيان له منذ قليل، إلى ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين إلى (115 صحفياً) منذ بدء حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة، بعد استشهاد الصحفيين: "أحمد بدير - شريف عكاشة - هبة العبادلة".

واختتم بيانه بالقول: "رحم الله الزملاء الصحفيين الشهداء، وأسكنهم فسيح جناته، وربط الله على قلوب أحبابهم، وخالص العزاء للأسرة الصحفية الفلسطينية ولذوي الشهداء الكرام".

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