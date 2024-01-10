 دراسة: انبعاث 180 ألف طن غاز كربون على غزة بسبب العدوان الإسرائيلي على القطاع - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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دراسة: انبعاث 180 ألف طن غاز كربون على غزة بسبب العدوان الإسرائيلي على القطاع


نشر في: الأربعاء 10 يناير 2024 - 4:46 م | آخر تحديث: الأربعاء 10 يناير 2024 - 4:46 م

أفادت دراسة حديثة أن تأثير العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة لشهرين فقط من الحرب يعادل تأثير 20 دولة على تغير المناخ من حيث انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون التي بلغت 180 ألف طن في الشهرين الأولين من الحرب فقط.

وذكرت صحيفة الجارديان البريطانية نقلا عن دراسة لجامعة لندن البريطانية أن تلك الانبعاثات الخاصة بعدوان جيش الاحتلال في غزة تعادل حرق 150 ألف طن من الفحم.

وأضافت الدراسة إن إعادة إعمار المباني المهدمة بالقصف الإسرائيلي ستتسبب بانبعاث 30 مليون طن ثاني أكسيد الكربون تعادل انبعاثات 130 دولة.

وأوضحت الدراسة إن الرقم المذكور يشمل ثاني أكسيد الكربون فقط، ولم يتطرق لانبعاثات الميثان الأشد خطورة ولانبعاثات الغازات الخاصة بالقنابل والقذائف.

ويذكر أن دراسات سابقة أشارت لكون رصد انبعاثات الحرب يكون أقل من الكمية الحقيقية بنحو 8 مرات؛ ما يؤكد أن الأزمة أشد صعوبة.

وتجدر الإشارة لكون الدراسة متعلقة بأول شهرين فقط، ولم تشمل الشهر الثالث للعدوان.


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