دويدار: الإرادة ستقود منتخب مصر للتتويج بكأس إفريقيا

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يرى أحمد دويدار مدافع نادي الزمالك السابق، أن منتخب مصر قادر على التتويج ببطولة كأس إفريقيا، المُقرر إقامتها في كوت ديفوار.

وقال أحمد دويدار في تصريحات تليفزيونية: "منتخب مصر اسم كبير، لم يكن أحدًا يتوقع في 2017 التأهل للنهائي، ولكن بالإرادة فعلنا ذلك".

وأضاف: "سبق وأن وصلنا نهائيين ولم نحقق اللقب، ولكنني أعتقد أن الحوافز لدى اللاعبين هذه المرة ستكون كبيرة للغاية من أجل الحصول على البطولة".

وتابع: "اعتادنا أن المباريات الودية قبل بطولة كأس إفريقيا، لا تكون على المستوى، ولكن الأداء يتطور تدريجيًا خلال البطولة".

وأتم: "منتخب مصر قادر على الوصول للنهائي في بطولة كأس إفريقيا هذه المرة، والتتويج باللقب".