دويدار: الإرادة ستقود منتخب مصر للتتويج بكأس إفريقيا

يرى أحمد دويدار مدافع نادي الزمالك السابق، أن منتخب مصر قادر على التتويج ببطولة كأس إفريقيا، المُقرر إقامتها في كوت ديفوار.
وقال أحمد دويدار في تصريحات تليفزيونية: "منتخب مصر اسم كبير، لم يكن أحدًا يتوقع في 2017 التأهل للنهائي، ولكن بالإرادة فعلنا ذلك".
وأضاف: "سبق وأن وصلنا نهائيين ولم نحقق اللقب، ولكنني أعتقد أن الحوافز لدى اللاعبين هذه المرة ستكون كبيرة للغاية من أجل الحصول على البطولة".
وتابع: "اعتادنا أن المباريات الودية قبل بطولة كأس إفريقيا، لا تكون على المستوى، ولكن الأداء يتطور تدريجيًا خلال البطولة".
وأتم: "منتخب مصر قادر على الوصول للنهائي في بطولة كأس إفريقيا هذه المرة، والتتويج باللقب".