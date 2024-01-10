شارك محمد صلاح، نجم ليفربول وقائد المنتخب الوطني، صورة لمنتخب مصر خلال سفره للمشاركة في كأس أمم أفريقيا في كوت ديفوار 2023.

ونشر محمد صلاح عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «إكس» صورة للمنتخب الوطني أثناء تواجده على متن الطائرة التي تقل الفريق لكوت ديفوار للمشاركة في أمم أفريقيا 2023، مصحوبة بعلم مصر وتفاعل بـ «قلب» من جانب قائد الفراعنة.

وكانت بعثة منتخب مصر قد وصلت إلى كوت ديفوار في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، استعدادًا للمشاركة في بطولة أمم أفريقيا والتي ستنطلق يوم 13 من الشهر الجاري، وستكون المواجهة الأولى للفراعنة يوم 14 من الشهر ذاته أمام موزمبيق بالجولة الأولى للمجموعة الثانية، التي تضم أيضا غانا والرأس الأخضر.