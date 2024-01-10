 صورة.. محمد صلاح يحتفي بلاعبي منتخب مصر - بوابة الشروق
الأربعاء 10 يناير 2024 6:52 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟
النتـائـج تصويت

صورة.. محمد صلاح يحتفي بلاعبي منتخب مصر

محمد ثابت
نشر في: الأربعاء 10 يناير 2024 - 6:44 م | آخر تحديث: الأربعاء 10 يناير 2024 - 6:44 م

شارك محمد صلاح، نجم ليفربول وقائد المنتخب الوطني، صورة لمنتخب مصر خلال سفره للمشاركة في كأس أمم أفريقيا في كوت ديفوار 2023.

ونشر محمد صلاح عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «إكس» صورة للمنتخب الوطني أثناء تواجده على متن الطائرة التي تقل الفريق لكوت ديفوار للمشاركة في أمم أفريقيا 2023، مصحوبة بعلم مصر وتفاعل بـ «قلب» من جانب قائد الفراعنة.

وكانت بعثة منتخب مصر قد وصلت إلى كوت ديفوار في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، استعدادًا للمشاركة في بطولة أمم أفريقيا والتي ستنطلق يوم 13 من الشهر الجاري، وستكون المواجهة الأولى للفراعنة يوم 14 من الشهر ذاته أمام موزمبيق بالجولة الأولى للمجموعة الثانية، التي تضم أيضا غانا والرأس الأخضر.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك